Очистить дно трех водоемов планируют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В 2021 году в Алматы планируется очистить дно озера Сайран, Аэропортовского озера и пруда в микрорайоне Карасау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации на механическую очистку трех водоемов. Как сообщили в управлении зеленой экономики Алматы, проект должен быть разработан к июню 2021 года.

Цель проекта - очистка водоемов от ила, природных загрязнений и прочего мусора для качественной и безопасной эксплуатации, предотвращение нарушений естественной жизнедеятельности гидроэкосистемы и создание условий для отдыха.

Задачи проекта: разработать рабочий проект по очистке водоемов водохранилища Сайран, озера Аэропортовское и пруда в микрорайоне «Карасу», включающий:

- Очистку дна от ила и донных отложений;

- Определение проектом наиболее приемлемого способа очистки (или комбинацию способов), в зависимости от местных условий и наличия специализированной техники;

- Очистку береговой линии от мусора;

- Очистку от растительности (камыша, водорослей, дикой поросли) дна водоемов и береговых линий до уровня укрепления;

- Дноуглубительные работы при сильном заилении (определить по результатам изысканий);

- Устройство крепления берегов на отдельных участках, подверженных эрозии и размыву.

Рабочий проект должен также включать:

- мероприятия по восстановлению, охрану и улучшение экологического состояния водных объектов;

- мероприятия по снижению риска и последствий нарушения жизнедеятельности вследствие подтопления и других проявлений вредного воздействия вод;

- обеспечение безопасного функционирования гидротехнических сооружений;

- достижение максимального улучшения гидравлических характеристик водоемов, хода руслового процесса и сохранение полученных положительных эффектов в течение длительного времени;

- восстановительные работы (рекультивация), благоустройство водоохранных полос озера Аэропортовское.