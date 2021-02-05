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    16:41, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Очистить дно трех водоемов планируют в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В 2021 году в Алматы планируется очистить дно озера Сайран, Аэропортовского озера и пруда в микрорайоне Карасау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации на механическую очистку трех водоемов. Как сообщили в управлении зеленой экономики Алматы, проект должен быть разработан к июню 2021 года.

    Цель проекта - очистка водоемов от ила, природных загрязнений и прочего мусора для качественной и безопасной эксплуатации, предотвращение нарушений естественной жизнедеятельности гидроэкосистемы и создание условий для отдыха.

    Задачи проекта: разработать рабочий проект по очистке водоемов водохранилища Сайран, озера Аэропортовское и пруда в микрорайоне «Карасу», включающий:

    - Очистку дна от ила и донных отложений;

    - Определение проектом наиболее приемлемого способа очистки (или комбинацию способов), в зависимости от местных условий и наличия специализированной техники;

    - Очистку береговой линии от мусора;

    - Очистку от растительности (камыша, водорослей, дикой поросли) дна водоемов и береговых линий до уровня укрепления;

    - Дноуглубительные работы при сильном заилении (определить по результатам изысканий);

    - Устройство крепления берегов на отдельных участках, подверженных эрозии и размыву.

    Рабочий проект должен также включать:

    - мероприятия по восстановлению, охрану и улучшение экологического состояния водных объектов;

    - мероприятия по снижению риска и последствий нарушения жизнедеятельности вследствие подтопления и других проявлений вредного воздействия вод;

    - обеспечение безопасного функционирования гидротехнических сооружений;

    - достижение максимального улучшения гидравлических характеристик водоемов, хода руслового процесса и сохранение полученных положительных эффектов в течение длительного времени;

    - восстановительные работы (рекультивация), благоустройство водоохранных полос озера Аэропортовское.


    Теги:
    Экология Алматы Благоустройство
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