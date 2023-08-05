Очищать русла и укреплять берега рек продолжают в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области продолжается берегоукрепление, дноуглубление и очистка русел рек. Специалисты провели санацию рек протяженностью более 20 км, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Планомерная работа проходит с 2017 года в рамках Республиканской дорожной карты по снижению рисков паводковых угроз.

В весенние периоды последних лет возникали проблемы в руслах основных паводкоопасных рек региона. Подъем уровня воды происходил из-за донных и иловых отложений и густой растительности.

В настоящее время управлением природных ресурсов и регулирования природопользования по Дорожной карте на территории Бухар-Жырауского и Нуринского районов реализуется проект по санации реки Нуры вблизи Темиртау, сел Чкалово и Садовое, Тассуат и Майоровка. Общая протяженность – 19,02 км.

Есть проекты, которые реализуются и вне Дорожной карты.

Департамент по ЧС при участии руководства Бухар-Жырауского района и руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования проверил, как идут работы на участке от канала им. К. Сатпаева до моста на автомобильной дороге Кызылорда – Павлодар. Протяженность участка – 2,4 км.

В 2022 году здесь частично выполнены работы по устройству защитной дамбы, сейчас проводятся работы по расчистке, дноуглублению и расширению русла реки Нуры.

График работ соблюдается, отставаний нет.