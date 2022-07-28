28 Июля 2022 07:34

Очередных победителей Tartyl Fest наградили в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Седьмой по счету республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике завершился в Кызылорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан. В соревновании приняли участие 307 человек.

Участник Акберен Куандыков, выступавший в возрастной категории от 18 до 30 лет (65-80 кг), был близок к обновлению предыдущего рекорда. Таким образом, наибольшее количество подтягиваний в прошедшем фестивале составило 36.

Ранее сообщалось, что во время турнира в Шымкенте участник Азамат Сапар установил новый рекорд, подтянувшись 41 раз.

Победителей и призеров наградили руководитель Кызылординского городского отдела культуры Жагыпар Тажмаханов, руководитель Фонда поддержки талантов «Дара» Нурлан Коянбаев, амбассадор проекта, общественный деятель, тренер и актер Айтым Жакупов.

Победителями стали следующие участники:

до 18 лет (до 55 кг):

1 место - Цой Родион Робертович - 16 лет, 51 кг - 38 раз

2 место - Мирас Жолдасов - 15 лет, 53 кг - 31 раз

3 место - Жұманов Жанарбек - 16 лет, 53 кг - 27 раз.

до 18 лет (55-70 кг):

1 место - Сайдбаттал Мұхаммедхан 16 лет, 60 кг - 30 раз

2 место - Бердиев Чингиз - 17 лет, 69 кг - 29 (36) раз

3 место - Ерсұлтан Дастан -17 лет, 57 кг - 29 (25) раз.

до 18 лет (70+ кг):

1 место - Мұратбекұлы Мейіржан - 17 лет, 71 кг - 26 раз

2 место - Витченко Максим - 17 лет, 72 кг - 26 (24) раза

3 место - Абсадық Рамазан - 16 лет, 72 кг - 24 раза.

от 18 до 30 лет (до 65 кг):

1 место - Отеш Самат - 21 год, 55 кг - 35 раз

2 место - Дастанбекұлы Ырысбек - 18 лет, 50 кг - 33 раза

3 место - Кеңесов Данияр - 22 года, 58 кг – 32 (34) раза.

от 18 до 30 лет (65-80 кг):

1 место - Қуандықов Ақберен - 29 лет, 66 кг - 40 раз

2 место - Менлибаев Елжан - 25 лет, 66 кг - 38 раз

3 место - Серік Бахытсұлтан - 21 год, 66 кг - 34 раза.

от 18 до 30 лет (80+ кг):

1 место - Ким Владислав - 22 года, 86 кг - 28 раз

2 место - Беркін Ұлағат - 23 года, 84 кг – 24 (26) раза

3 место - Өмірғали Дінислам - 24 года, 80 кг – 24 (22) раза.

от 30 лет (до 80 кг):

1 место - Айбек Мади - 31 год, 64 кг - 36 раз

2 место - Аманов Сакен - 31 год, 71 кг - 33 раза

3 место - Айбек Абжан - 30 лет, 64 кг - 31 (26) раз

от 30 лет (80-90 кг):

1 место - Дукенбаев Канат - 31 год, 82 кг - 30 раз

2 место - Мухтаров Айдос - 33 года, 82 кг - 25 раз

3 место - Елубаев Жамағат - 31 год, 81 кг - 22 раза

от 30 лет (90+ кг):

1 место - Ержан Уалиев - 32 года, 95 кг - 16 раз

2 место - Сенбеков Нұрлан - 39 лет, 109 кг - 15 раз

3 место - Жандарбаев Бахытжан - 40 лет, 95 кг - 14 раз.

За первое место участники получили денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге.

После соревнования на сцене выступил известный певец Мирас Жугунусов.

Фестиваль организовывается с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы. В каждом городе выберут 27 победителей. Победителей из каждого города (в девяти категориях) ожидает гранд-финал в городе Нур-Султане. Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по Street Workout.

Актуальный список городов, где пройдут следующие фестивали:

Атырау - 31 июля

Актау - 3 августа

Орал - 6 августа

Актобе - 9 августа

Костанай - 12 августа

Петропавловск - 15 августа

Кокшетау - 18 августа