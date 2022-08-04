Очередных победителей Tartyl Fest наградили в Актау
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Девятый по счету республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике завершился в Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.
Турнир был организован в амфитеатре, расположенном на набережной города. 3 августа с 9:00 до 11:00 проходила регистрация, взвешивание и присвоение номеров для участников. Соревнование началось в 19:00 по времени Актау. В общей сложности в прошедшем Tartyl Fest приняли участие 306 человек. Самыми юными участниками стали семилетние спортсмены - Аслан Сансызбай, подтянувшийся 10 раз, и Арсен Рамиль, который сделал 11 подтягиваний.
Между тем возраст самого старшего участника составил 67 лет - Муналбай Тукешов подтянулся 12 раз.
Общее количество подтягиваний во время фестиваля - 5737 раз.
Ранее сообщалось, что в ходе турнира 32-летний Дамир Набиев побил рекорд предыдущих участников Tartyl Fest, подтянувшись 44 раза.
Ранее рекорд принадлежал участнику фестиваля в Шымкенте Азамату Сапару - 23 июля он подтянулся 41 раз.
Таким образом, наибольшее количество подтягиваний на фестивале составило 44.
Победителями стали следующие участники:
до 18 лет (до 55 кг):
1 место - Тлеулиев Нұрхат - 16 лет, 51 кг - 28 раз
2 место - Расул Саят - 15 лет, 51 кг - 27 (26) раз
3 место - Ергенғали Алижан - 15 лет, 54 кг - 27 (23) раз.
до 18 лет (55-70 кг):
1 место - Сүюндік Айдос - 15 лет, 57 кг - 31 раз
2 место Асанұлы Диас - 17 лет, 64 кг - 27 раз
3 место - Халилов Серкер - 16 лет, 67 кг - 25 раз.
д о 18 лет (от 70 кг):
1 место - Темірхан Мейрамбек - 17 лет, 70 кг - 23 раза
2 место - Жарху Нұрқанат - 17 лет, 75 кг - 22 раза
3 место - Рамалданов Артур - 16 лет, 75 кг - 21 раз
18-30 лет (до 65 кг):
1 место - Аяп Абылайхан - 27 лет, 60 кг - 35 раз
2 место - Асильев Руслан - 21 год, 61 кг - 34 раза
3 место - Лобанов Дмитрий - 19 лет, 55 кг - 33 (32) раза.
18-30 лет ( 65-80 кг):
1 место - Таңатов Берекет - 20 лет, 70 кг - 33 раза
2 место - Арсланбаев Аяпберген - 23 года, 71 кг - 32 раза
3 место Маратов Дамир - 19 лет, 76 кг - 31 раз
18-30 лет (от 80 кг):
1 место - Миржанов Арман - 21 год, 82 кг - 30 раз
2 место - Попов Евгений - 24 года, 93 кг - 26 раз
3 место - Бейсен Ислам - 25 лет, 90 кг - 25 раз
от 30 лет (до 80 кг):
1 место - Набиев Дамир - 32 года, 65 кг - 44 раза
2 место - Ешимов Нурлан - 33 года, 56 кг - 31 раз
3 место - Абдыжемалов Парахат - 31 год, 69 кг - 31 раз
от 30 лет (80-90 кг):
1 место - Тауболганов Олжас - 31 год, 82 кг - 24 (22) раза
2 место - Айдаулетов Ерғұлан - 33 года, 81 кг -24 (19) раза
3 место - Пшенбаев Нурлан - 38 лет, 81 кг - 23 раза
о т 30 лет (от 90 кг):
1 место - Гаджибеков Валид - 34 года, 92 кг - 28 раз
2 место - Сулейменов Муса - 31 год, 93 кг - 22 (22) раза
3 место - Иманкулов Ергали - 32 года, 94 кг - 22 (18) раза
За первое место участники получили денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге.
После соревнования известный казахстанский певец Нуржан Керменбаев выступил на сцене для участников и жителей города.
Фестиваль организовывается с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы.
В каждом городе выберут 27 победителей. Победителей из каждого города (в девяти категориях) ожидает гранд-финал в городе Нур-Султане. Призовой фонд гранд-финала – 54 млн тенге.
Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по Street Workout.
В роли амбассадора проекта выступает Айтым Жакупов - общественный деятель, тренер и актер. Многократный рекордсмен по street workout в Казахстане и в мире, рекордсмен Европы по streetlifting, также один из основателей движения streetworkout в Казахстане. Street workout - любительский вид спорта, в котором различные упражнения выполняются на уличных спортивных площадках.
Актуальный список городов, где пройдут следующие фестивали:
Уральск - 6 августа
Актобе - 9 августа
Костанай - 12 августа
Петропавловск - 15 августа
Кокшетау - 18 августа
Жезказган - 21 августа
Караганда - 24 августа
Павлодар - 27 августа
Семей - 30 августа
Усть-Каменогорск - 2 сентября
Нур-Султан - 6 сентября.