4 Августа 2022 02:45

Очередных победителей Tartyl Fest наградили в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Девятый по счету республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике завершился в Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

Турнир был организован в амфитеатре, расположенном на набережной города. 3 августа с 9:00 до 11:00 проходила регистрация, взвешивание и присвоение номеров для участников. Соревнование началось в 19:00 по времени Актау. В общей сложности в прошедшем Tartyl Fest приняли участие 306 человек. Самыми юными участниками стали семилетние спортсмены - Аслан Сансызбай, подтянувшийся 10 раз, и Арсен Рамиль, который сделал 11 подтягиваний.

Между тем возраст самого старшего участника составил 67 лет - Муналбай Тукешов подтянулся 12 раз.

Общее количество подтягиваний во время фестиваля - 5737 раз.

Ранее сообщалось, что в ходе турнира 32-летний Дамир Набиев побил рекорд предыдущих участников Tartyl Fest, подтянувшись 44 раза.

Ранее рекорд принадлежал участнику фестиваля в Шымкенте Азамату Сапару - 23 июля он подтянулся 41 раз.

Таким образом, наибольшее количество подтягиваний на фестивале составило 44.

Победителями стали следующие участники:

до 18 лет (до 55 кг):

1 место - Тлеулиев Нұрхат - 16 лет, 51 кг - 28 раз

2 место - Расул Саят - 15 лет, 51 кг - 27 (26) раз

3 место - Ергенғали Алижан - 15 лет, 54 кг - 27 (23) раз.

до 18 лет (55-70 кг):

1 место - Сүюндік Айдос - 15 лет, 57 кг - 31 раз

2 место Асанұлы Диас - 17 лет, 64 кг - 27 раз

3 место - Халилов Серкер - 16 лет, 67 кг - 25 раз.

д о 18 лет (от 70 кг):

1 место - Темірхан Мейрамбек - 17 лет, 70 кг - 23 раза

2 место - Жарху Нұрқанат - 17 лет, 75 кг - 22 раза

3 место - Рамалданов Артур - 16 лет, 75 кг - 21 раз

18-30 лет (до 65 кг):

1 место - Аяп Абылайхан - 27 лет, 60 кг - 35 раз

2 место - Асильев Руслан - 21 год, 61 кг - 34 раза

3 место - Лобанов Дмитрий - 19 лет, 55 кг - 33 (32) раза.

18-30 лет ( 65-80 кг):

1 место - Таңатов Берекет - 20 лет, 70 кг - 33 раза

2 место - Арсланбаев Аяпберген - 23 года, 71 кг - 32 раза

3 место Маратов Дамир - 19 лет, 76 кг - 31 раз

18-30 лет (от 80 кг):

1 место - Миржанов Арман - 21 год, 82 кг - 30 раз

2 место - Попов Евгений - 24 года, 93 кг - 26 раз

3 место - Бейсен Ислам - 25 лет, 90 кг - 25 раз

от 30 лет (до 80 кг):

1 место - Набиев Дамир - 32 года, 65 кг - 44 раза

2 место - Ешимов Нурлан - 33 года, 56 кг - 31 раз

3 место - Абдыжемалов Парахат - 31 год, 69 кг - 31 раз

от 30 лет (80-90 кг):

1 место - Тауболганов Олжас - 31 год, 82 кг - 24 (22) раза

2 место - Айдаулетов Ерғұлан - 33 года, 81 кг -24 (19) раза

3 место - Пшенбаев Нурлан - 38 лет, 81 кг - 23 раза

о т 30 лет (от 90 кг):

1 место - Гаджибеков Валид - 34 года, 92 кг - 28 раз

2 место - Сулейменов Муса - 31 год, 93 кг - 22 (22) раза

3 место - Иманкулов Ергали - 32 года, 94 кг - 22 (18) раза

За первое место участники получили денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге.

После соревнования известный казахстанский певец Нуржан Керменбаев выступил на сцене для участников и жителей города.

Фестиваль организовывается с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы.

В каждом городе выберут 27 победителей. Победителей из каждого города (в девяти категориях) ожидает гранд-финал в городе Нур-Султане. Призовой фонд гранд-финала – 54 млн тенге.

Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по Street Workout.

В роли амбассадора проекта выступает Айтым Жакупов - общественный деятель, тренер и актер. Многократный рекордсмен по street workout в Казахстане и в мире, рекордсмен Европы по streetlifting, также один из основателей движения streetworkout в Казахстане. Street workout - любительский вид спорта, в котором различные упражнения выполняются на уличных спортивных площадках.

Актуальный список городов, где пройдут следующие фестивали:

Уральск - 6 августа

Актобе - 9 августа

Костанай - 12 августа

Петропавловск - 15 августа

Кокшетау - 18 августа

Жезказган - 21 августа

Караганда - 24 августа

Павлодар - 27 августа

Семей - 30 августа

Усть-Каменогорск - 2 сентября

Нур-Султан - 6 сентября.



