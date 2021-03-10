Очередных браконьеров задержали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские задержали подозреваемых в незаконном отстреле косули, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в Тайыншинском районе сельчане сообщили о выстрелах в окрестностях населенного пункта. На место выехали полицейские. Неподалеку от села они обнаружили место отстрела сибирской косули и двух жителей района. Один из них, 36-летний владелец оружия, подозревается в отстреле животного. С места происшествия изъяты туша косули, снегоход, две стреляные гильзы, зарегистрированное двуствольное ружьё.

Начальник отдела полиции Нурлыжан Актанов отметил, что это первый случай браконьерства в районе, зарегистрированный в этом году.

Идет досудебное расследование по уголовной статье «Незаконная охота». Проводятся следственные действия.