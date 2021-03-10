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    16:26, 10 Март 2021 | GMT +6

    Очередных браконьеров задержали в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские задержали подозреваемых в незаконном отстреле косули, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в Тайыншинском районе сельчане сообщили о выстрелах в окрестностях населенного пункта. На место выехали полицейские. Неподалеку от села они обнаружили место отстрела сибирской косули и двух жителей района. Один из них, 36-летний владелец оружия, подозревается в отстреле животного. С места происшествия изъяты туша косули, снегоход, две стреляные гильзы, зарегистрированное двуствольное ружьё.

    Начальник отдела полиции Нурлыжан Актанов отметил, что это первый случай браконьерства в районе, зарегистрированный в этом году.

    Идет досудебное расследование по уголовной статье «Незаконная охота». Проводятся следственные действия.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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