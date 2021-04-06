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    14:14, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Очередные звания получили офицеры полиции СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На общегарнизонном разводе начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Марат Тулебаев вручил погоны с очередными специальными званиями пятерым офицерам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, среди получивших звания одна девушка. Эльмира Абушева служит в органах внутренних дел с 2005 года. Большую часть службы трудилась в ювенальной полиции горотдела. Начала с рядового инспектора. Сейчас занимает должность заместителя начальника отдела административной полиции. Э. Абушева получила звание подполковника полиции.

    На разводе М. Тулебаев лично проверил состояние автопарка батальона патрульной полиции, проинспектировал исправность носимых видеорегистраторов, уделил внимание внешнему виду и знанию устава полицейскими.

    На охрану общественного порядка и дорожной безопасности области ежедневно в две смены заступают полицейские и военнослужащие Национальной гвардии. Сотрудники разделены на 161 наряд, из которых 76 – пеших, и 78 – автопатрулей. Полицейские дежурят на семи модульных постах города.



    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Правоохранительные органы
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