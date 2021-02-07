Очередные тои выявили в акмолинских ресторанах и коттеджах

КОКШЕТАУ. КАЗИНФЛОРМ – Предприниматели Акмолинской области все так же продолжают игнорировать карантинные меры, прописанные постановлениями главного государственного санитарного врача региона и главного государственного санитарного врача РК. В городе Кокшетау и некоторых районах были вновь зарегистрированы случаи проведения массовых мероприятий – корпоративов, тоев, свадеб и даже 70-летнего юбилея, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, в областном центре было выявлено массовое мероприятие на 200 человек в ресторане «Хан Сарай». Как оказалось, такое большое количество посетителей собрал корпоратив фирмы ТОО «Тиолайн».

«Кокшетауским городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля в отношении организатора мероприятия и заведения будут приняты меры в соответствии с ч. 1 ст. 425 КоАП РК», - отметили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области (ДСЭК).

Еще одно нарушение было выявлено мониторинговой группой в комплексе «Алтын шанырак», на базе которого праздновалась свадьба. Как отметили сотрудники ДСЭК, комплекс постоянно игнорирует карантинные требования и проводит массовые мероприятия. К административной ответственности привлекался уже четыре раза, однако урок не извлек из этого. Теперь санитарной службой города Кокшетау на объекте открыта внеплановая проверка. А организатор свадьбы и индивидуальный предприниматель понесут наказания.

В селе Кабанбай батыра Целиноградского района 80 человек собрались на той по случаю 70-летия местного жителя. Именно люди старше 60 лет наиболее подвержены заболеванию КВИ, и именно они составляют больший процент тех, кто находится в реанимациях.

Впрочем, массовые мероприятия проводятся не только в ресторанах области, но и в коттеджах. Более 40 человек собрались на кыз узату в одном из коттеджей города Кокшетау.

В ДСЭК добавили, что состав мобильных мониторинговых групп утверждается распоряжениями акимов городов и районов и публикуется на официальных интернет-ресурсах.



