Очередную встречу астанинского формата по Сирии проведут в октябре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Следующая встреча по Сирии в астанинском формате пройдет в октябре в Нур-Султане. Об этом говорится в совместном заявлении стран-гарантов (Ирана, России и Турции) Астанинского процесса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Решили провести следующую Международную встречу по Сирии в Астанинском формате в Нур-Султане в октябре 2019 года», - зачитал текст совместного заявления заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко в ходе 13-раунда переговоров по Сирии в столице.

Страны-гаранты Астанинского процесса также поприветствовали участие делегаций Ирака и Ливана в качестве новых наблюдателей переговоров.

Напомним, в Нур-Султане проходит очередной 13-раунд Международной встречи высокого уровня по Сирии.

Как отметили страны-гаранты в совместном заявлении, в ходе переговоров была рассмотрена ситуация в сирийской Идлибской зоне и договорились обеспечить защиту гражданского населения на территории.