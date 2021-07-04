Очередную операцию по трансплантации обеих кистей рук провели в Турции

АНТАЛЬЯ. АНАДОЛУ – КАЗИНФОРМ - В Турции провели пятую успешную операцию по трансплантации обеих кистей рук. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

34-летний пациент Явуз Айылмаздыр чувствует себя хорошо и находится в отделении интенсивной терапии, сообщил агентству «Анадолу» профессор Омер Озкан, преподаватель кафедры пластической, реконструктивной и эстетической хирургии Средиземноморского Университета в Анталье.

По словам врача, в ходе операции, которая длилась 14 часов, не возникло никаких проблем.

«Наш пациент находится под наблюдением в отделении интенсивной терапии. Состояние его здоровья в норме. Он пробудет в отделении интенсивной терапии еще некоторое время», - отметил Озкан.

Айылмаздыру пересадили кисти рук полицейского, который скончался в больнице Средиземноморского Университета, куда был доставлен из-за кровоизлияния в мозг.

Операция по трансплантации кистей была проведена накануне, 29 июня, со стороны ректора Средиземноморского Университета, проф. Озленена Озкана и врача проф. Омера Озкана.

Явуз Айылмаздыр потерял обе кисти в возрасте 9 лет в результате взрыва динамита в Стамбуле.