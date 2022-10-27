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    16:09, 27 Октябрь 2022 | GMT +6

    Очередную наркоточку ликвидировали в Жетысуской области

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    ТЕКЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Оперативники областного департамента полиции провели спецоперацию по задержанию наркоторговца в Текели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    При содействии бойцов спецназа «Беркут» был задержан 38-летний наркоторговец, у которого изъяли более 1 кг высушенной марихуаны.

    «Опермероприятия проводились в рамках отработки «Карасора». Задержание подозреваемого произведено при сбыте более 62 грамм марихуаны. Также наркотики общим весом более 1 кг были обнаружены по его местожительству с помощью служебно-поисковой собаки Мойнак. Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу, мошенничество и автоугон», – сообщил заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности Жетысуской области Аян Исабеков.

    С начала года силами полиции региона из незаконного оборота изъято свыше 40 кг различных наркотиков, из них больше 2 кг – «синтетика». Задержаны и привлечены к ответственности 22 наркосбытчика.


    Теги:
    Жетысуская область Борьба с наркотиками Правоохранительные органы
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