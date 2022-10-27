Очередную наркоточку ликвидировали в Жетысуской области

ТЕКЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Оперативники областного департамента полиции провели спецоперацию по задержанию наркоторговца в Текели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При содействии бойцов спецназа «Беркут» был задержан 38-летний наркоторговец, у которого изъяли более 1 кг высушенной марихуаны.

«Опермероприятия проводились в рамках отработки «Карасора». Задержание подозреваемого произведено при сбыте более 62 грамм марихуаны. Также наркотики общим весом более 1 кг были обнаружены по его местожительству с помощью служебно-поисковой собаки Мойнак. Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу, мошенничество и автоугон», – сообщил заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности Жетысуской области Аян Исабеков.

С начала года силами полиции региона из незаконного оборота изъято свыше 40 кг различных наркотиков, из них больше 2 кг – «синтетика». Задержаны и привлечены к ответственности 22 наркосбытчика.