Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматинская область

Очередную нарколабораторию выявили в Алматинской области

10 Марта 2023, 14:07
Очередную нарколабораторию выявили в Алматинской области Фото: polisia.kz

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по противодействию наркопреступлений ДП Алматинской области совместно с участковыми инспекторами полиции УП Енбекшыказахского района при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории села Болек выявили лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«6 марта во время проведения спецоперации был задержан 29-летний подозреваемый, являющийся уроженцем Карагандинской области. В ходе обыска на территории дома было обнаружено оборудование в виде стеклянных колб, подносы с веществом белого цвета кристаллической формы и 15 канистр с прекурсорами. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Енбекшиказахского района по признакам ст. 297 ч. 3 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», – сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

photo

В настоящее время назначен ряд экспертиз для принятия процессуального решения.

В полиции также отметили, что задержанный в начале декабря прошлого года в Telegram-канале познакомился с неизвестным лицом, который предложил работу, связанную с изготовлением наркотических средств. После этого согласился и в конце декабря 2022 года прибыл на территорию Алматинской области. С января 2023 года поселился в селе Болек, где осуществлял свою незаконную деятельность.


Новости по теме
Новый наркотик каптагон: Главный вызов для стран Ближнего Востока
Теги:
Читайте также
Казахстан уступил Словении в отборочном турнире чемпионата Европы-2024
Казахстан забил первый гол в отборе на Евро-2024
На верфи в Эдинбурге завалилось на бок крупное судно: десятки пострадавших
Итальянцы поздравили Казахстан с праздником Наурыз
Дети за рулем автобуса снесли стеклянную витрину в ТРЦ в Алматы
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Кахраманмараше
Тонны баурсаков, тысячи литров наурыз-коже и конные скачки - как отметили Наурыз в Алматинской области
Празднование Наурыза прошло в секретариате ШОС
Новости партнеров
Популярное
1 Четвертое за сутки землетрясение зарегистрировано на территории Таджикистана
2 Сумаляк - главное блюдо праздника Навруз
3 Казахстанские сейсмологи зафиксировали еще одно землетрясение в Таджикистане
4 Землетрясение произошло в Кыргызстане
5 Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Кахраманмараше

Лента новостей