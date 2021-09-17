Очередную финпирамиду выявили в Нур-Султане: устанавливаются потерпевшие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Организаторы финансовых пирамид маскируют мошеннические схемы различными способами. Это могут быть услуги по покупке/продаже ювелирных украшений, туристических путевок, ценных бумаг, а также новые способы как реализация криптовалют и биткоинов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Мошенники преследуют только одну цель – заманить доверчивых граждан в «сверхдоходный» проект, который влечет серьезные финансовые потери.

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Нур-Султану пресечена деятельность финансовой пирамиды «Антарес» .

Организаторы финансовой пирамиды привлекали деньги физических лиц на предпринимательскую деятельность. Но на самом деле извлекали доход путем перераспределения средств и обогащения одних участников за счет взносов других вкладчиков .

По факту проводится досудебное расследование.

Территориальным департаментом принимаются меры, направленные на установление всех потерпевших лиц и суммы причиненного ущерба.

«В этой связи, просим всех граждан, осуществивших денежные вклады в деятельность указанной пирамиды, обратиться в территориальный департамент АФМ по адресу г. Нур-Султан, улица Желтоксан, 43 , телефон +7 7172 76 79 33», - сообщили в п ресс-службе АФМ РК.