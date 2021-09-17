Очередную финпирамиду выявили в Нур-Султане: устанавливаются потерпевшие
Мошенники преследуют только одну цель – заманить доверчивых граждан в «сверхдоходный» проект, который влечет серьезные финансовые потери.
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Нур-Султану пресечена деятельность финансовой пирамиды «Антарес» .
Организаторы финансовой пирамиды привлекали деньги физических лиц на предпринимательскую деятельность. Но на самом деле извлекали доход путем перераспределения средств и обогащения одних участников за счет взносов других вкладчиков .
По факту проводится досудебное расследование.
Территориальным департаментом принимаются меры, направленные на установление всех потерпевших лиц и суммы причиненного ущерба.
«В этой связи, просим всех граждан, осуществивших денежные вклады в деятельность указанной пирамиды, обратиться в территориальный департамент АФМ по адресу г. Нур-Султан, улица Желтоксан, 43 , телефон +7 7172 76 79 33», - сообщили в п ресс-службе АФМ РК.