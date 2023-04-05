Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Павлодарская область

Очередную финансовую пирамиду выявили в Павлодарской области

Ринат Дусумов
5 Апреля 2023, 15:20
Очередную финансовую пирамиду выявили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Незаконная деятельность группы лиц, организовавшей финансовую пирамиду «HAS Holding», пресечена департаментом АФМ по Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Организаторы убеждали доверчивых граждан вложить свои деньги в различные инвестиционные проекты, при этом обещая пассивный ежемесячный доход до 70 процентов от вложенной суммы. Данная финансовая пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность, связанную с покупкой товаров из Китая и их реализацией на территории Казахстана. Договоры с вкладчиками подписывались от имени ТОО «Upgrade-AS», «Holding AS», «ХАС-Логистик», «light-AS» и других компаний», - сообщили в АФМ.

По данным ведомства, одним из обязательных условий для вкладчиков являлось приобретение в аффилированном магазине «Q-mart» бытовых товаров, якобы приобретенных в Китае, на сумму 180 000 тенге.

«Для создания видимости стабильного функционирования пирамиды, часть полученных денег направлялась на выплату процентов вкладчикам. Однако организаторы убеждали вкладчиков реинвестировать полученные не в полном объеме проценты, то есть вновь вкладывать в пирамиду. Кроме того, в целях привлечения большего количества участников за каждого нового вкладчика выплачивалось 5 процентов от его вложенной суммы. Организаторы в соцсетях активно запускали ложные акции, в том числе по строительству в г.Астана и г.Косши многоквартирных домов. Для этого создавалась имитация строительства, то есть создавалась декорация и нанималась специальная техника», - пояснили в АФМ.

Установлено, что основная часть полученных денег оседала в карманах организаторов пирамиды. По данным АФМ, за короткий срок на имя организаторов и их ближайших родственников был оформлен ряд движимого и недвижимого имущества (земельные участки, квартиры, автомашины), приобретенного на полученные от вкладчиков деньги.

«По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС организатор финансовой пирамиды, в отношении которого с санкции суда избрана мера пресечения «содержание под стражей». В настоящее время среди вкладчиков распространяются ложные сведения. В этой связи просим доверять только официальной информации. С целью восстановления нарушенных прав и возмещения ущерба, просим лиц, пострадавших от деятельности данной финансовой пирамиды «HAS Holding», обратиться по указанному телефону: 8 (7182) 61-33-05», - говорится в сообщении АФМ.


Павлодарская область   Борьба с преступностью   Финансовая пирамида   Мошенничество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Похолодание и снег ожидаются в Атырауской области
Похолодание и снег ожидаются в Атырауской области
Новые лаборатории открыли в карагандинском университете
Новые лаборатории открыли в карагандинском университете