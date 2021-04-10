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    10:22, 10 Апрель 2021 | GMT +6

    Очередную финансовую пирамиду выявили в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по Нур-Султану изобличена деятельность лиц, которые создали финансовую пирамиду под видом Корпоративного фонда «Otbasy men jastardy qoldau qory», «Invest Consulting Agensy» и незаконно привлекали денежные средства граждан. В результате незаконной деятельности ущерб составил более 300 млн. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Согласно заключению Агенстства Республики Казазхстан по регулированию и развитию финансовго рынка деятельность ТОО «Investment Consulting Agensy» и Корпоративного фонда «Otbasy men jastardy qoldau qory» является незаконной, соответствующего разрешения не имеется. В ходе досудебного расследования проводятся все необходимые следственные действия, в отношении организатора финансовой пирамиды избрана мера и пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время принимаются меры по возмещению причинённого ущерба пострадавшим», - рассказали в пресс-службе департамента.

    Как отметили в ведомстве, иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 201УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежат.


    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Главная Правоохранительные органы
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