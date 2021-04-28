Очередной замор рыбы зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, в озере Соленое, зарегистрировали массовую гибель карася, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На видео из социальных сетей видно, что тушки рыбы выбросило на берег. Еще больше их заметно на льдинах.

Инцидент произошел 26 апреля. Однако до сих пор неизвестно, сколько рыбы погибло в озере. Судя по имеющейся информации, на озеро, расположенное в садоводческом обществе «Гудок-Эврика», выезжала делегация из представителей Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, северного филиала ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства», ветеринарной службы, департамента экологии, управления природных ресурсов и регулирования природопользования, департамента по чрезвычайным ситуациям.

В департаменте экологии сообщили, что специалисты ведомства отобрали пробы воды для определения фактических концентраций загрязняющих веществ. Причину гибели карасей определят в ходе заседания межведомственной рабочей группы.





Между тем, проблема замора рыбы становится ежегодной для региона. В 2020-м году с мая по август произошло три замора рыбы на разных водоемах, в 2019-м рыба погибла на озере Пестрое.

По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования, на территории области имеются 2328 водоемов. Из них 491 включено в перечень рыбохозяйственных водоемов как наиболее перспективные для ведения рыбного хозяйства. 332 водоема переданы в пользование 144-м субъектам рыбного хозяйства. 159 водоемов находятся в резерве.

В социальных сетях горожане предлагают заинтересованным ведомствам все же обратить внимание на то, как распоряжаются природными ресурсами арендаторы озер. В начале апреля из-за манипуляций арендатора погиб карась в озере Балыкты. Рыба буквально вмерзла в лед.