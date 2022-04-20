Очередной замор рыбы произошел в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Предположительно, частичный замор рыбы мог произойти из-за нехватки кислорода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пользователи социальных сетей разместили видео с погибшей рыбой, снятое у села Тендык Тайыншинского района.

«На реке Чаглинка произошла гибель рыбы. Река не включена в перечень рыбохозяйственных водоемов местного значения. На место выезжала рабочая группа из представителей заинтересованных государственных органов для выяснения причины гибели рыбы. Произведен осмотр озера, отобраны пробы воды и тушки мертвой рыбы для проведения лабораторных анализов», - прокомментировали в департаменте экологии.





Предположительно, частичный замор рыбы мог произойти из-за нехватки кислорода. Средний уровень воды в Чаглинке всего 1-1,5 метра.

Напомним, вчера зарегистрировали замор рыбы на озере Бугровое. Специалисты отобрали пробы воды и тушки рыбы для проведения анализов.