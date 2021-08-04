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Очередной той в карантин остановили полицейские Шымкента
4 Августа 2021 20:27
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ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Мониторинговая группа в ходе профилактических работ выявила проведение свадебного торжества в ресторане, расположенном в Енбекшинском районе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.
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Стражи порядка установили, что в зале ресторана находилось около 80 человек.
В отношении горожан, которые нарушили требования карантинного режима, допустив большое скопление людей, собраны необходимые материалы и направлены в департамент санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.
Полицейские просят жителей строго соблюдать требования и ограничения, указанные в постановлении главного санврача города.
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