Очередной той пресекли в Таразе
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Очередной той с нарушением санитарных норм пресекли жамбылские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Деятельность увеселительных заведений после 23 часов, обслуживание клиентов без масок, большое количество гостей – с такими нарушениями столкнулись мобильные группы при проверке соблюдения санитарных норм в развлекательных заведениях Тараза.
К примеру, коллективное мероприятие с участием более 60 гостей вновь было пресечено полицейскими Тараза. Возраст приглашенных варьировал от 5 до 73 лет. Завидев сотрудников полиции, посетители в спешке стали покидать место празднования, не забывая попрощаться с организатором встречи.
Со всеми гостями проведены разъяснительные беседы, а в отношении организатора мероприятия составили административный протокол.
«В Жамбылской области продолжают действовать ограничения, однако граждане пренебрегают мерами санитарной защиты: не носят маски, не соблюдают социальной дистанции, не воздерживаются от массовых мероприятий. В очередной раз призываем граждан соблюдать меры предосторожности и не ставить под угрозу жизнь и здоровье своих близких», – отметили в ведомстве.
С начала года рейдовыми проверками охвачено свыше четырех тысяч объектов различных форм собственности. По соблюдению режима карантина выявлено 294 нарушения на объектах, собранные материалы были направлены в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Жамбылской области в целях привлечения к административной ответственности по статье 425 КоАП РК. По выявленным нарушениям наложено 264 штрафа на общую сумму 30 860 885 тенге.
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