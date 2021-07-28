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Очередной той на 60 человек остановили в Шымкенте
28 Июля 2021 01:59
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ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Очередной той на 60 человек остановили в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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26 июля в ходе очередного рейда в Абайском районе сотрудники полиции выявили факт проведения жителями торжества кұдалык в ресторане, расположенном по улице Рыскулова. В зале собралось более 60 человек.
Кроме того, работники заведения не соблюдали масочный режим. У администратора объекта взята объяснительная.
Собранные документы направлены в городской департамент санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.
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