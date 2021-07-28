Очередной той на 60 человек остановили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Очередной той на 60 человек остановили в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

26 июля в ходе очередного рейда в Абайском районе сотрудники полиции выявили факт проведения жителями торжества кұдалык в ресторане, расположенном по улице Рыскулова. В зале собралось более 60 человек.

Кроме того, работники заведения не соблюдали масочный режим. У администратора объекта взята объяснительная.

Собранные документы направлены в городской департамент санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.