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Очередной той на 60 человек остановили в Шымкенте

28 Июля 2021 01:59
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Очередной той на 60 человек остановили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Очередной той на 60 человек остановили в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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26 июля в ходе очередного рейда в Абайском районе сотрудники полиции выявили факт проведения жителями торжества кұдалык в ресторане, расположенном по улице Рыскулова. В зале собралось более 60 человек.

Кроме того, работники заведения не соблюдали масочный режим. У администратора объекта взята объяснительная.

Собранные документы направлены в городской департамент санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

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