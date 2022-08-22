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Очередной скачок цен на электроэнергию зафиксирован в Бельгии

Автор:  
Арнур Рахимбеков
22 Августа 2022, 07:26
Очередной скачок цен на электроэнергию зафиксирован в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Цена на электроэнергию в Бельгии достигла нового рекорда в воскресенье, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным бельгийского телеканала RTBF, стоимость одного мегаватт-часа на оптовом рынке достигла в среднем 561,94 евро (около 269 тыс. тенге). Это новый рекорд, предыдущий высокий показатель цены был зафиксирован 17 августа (541 евро за МВтч).

К скачку цен на электроэнергию привели высокие цены на газ, текущие ограниченные поставки французских АЭС, а также низкий уровень воды в местных реках и водоемах, приводящий к падению производства гидроэлектростанций.

Кроме того, давление на цены оказывают отсутствие ветра в континентальной Европе и ближайший прогноз высокой температуры (более 30°C), что прогнозирует более широкое использование кондиционеров. При этом еще более высокие цены на электроэнергию во Франции и Германии обуславливают ее экспорт в значительном количестве, что приводит к высоким ценам внутри самой Бельгии.

Таким образом, клиенты, заключившие новые контракты на поставку электроэнергии в августе, должны быть готовы к рекордным ценам. По оценкам фламандского регулирующего органа Vreg, среднегодовой счет за электроэнергию для бельгийских домохозяйств составит 2154,58 евро, а за газ — 3791,10 евро.

Фото: ctgrealestateservices.com




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