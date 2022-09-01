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    15:30, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Очередной схрон с оружием найден вблизи озера Сайран

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Тайник, заваленный сломанными сухими ветками, обнаружен в Алмалинском районе Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «При проведении республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қару» сотрудниками оперативной группы учреждения ЛА-155/13 ДУИС по городу Алматы совместно с сотрудниками ОП при УП Алмалинского района по улице Варламова, в сторону озера Сайран, в западном направлении, в кустах под сухими ветками был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами. Речь идет о двух гладкоствольных охотничьих ружьях 12-го калибра, газовом пистолете «ПМ», а также боевых патронах», – проинформировал оперуполномоченный учреждения ЛА 155/13 ДУИС по городу Алматы Рахат Нурбеков.

    По предварительным данным, найденное оружие было похищено в ходе массовых беспорядков в январе этого года. Истинная его принадлежность будет установлена после проведения экспертизы. По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 2 УК РК.




    Фото: polisia.kz




    Теги:
    Общество Алматы Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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