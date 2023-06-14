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    11:59, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Очередной схрон с оружием и боеприпасами найден в области Жетысу

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Очередной схрон с оружием и боеприпасами найден в области Жетысу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    13 июня усилиями оперативников УБОП и сотрудников ДКНБ близ города Саркана выявлен ружейный схрон. Огнестрельное оружие и боеприпасы были уложены в полиэтиленовый мешок, обнаруженный у поливного арыка на 5 км автодороги Саркан-Екиаша.

    «Изъяты пистолет «Байкал» с 7 патронами, одноствольное охотничье ружье, обрез 12-го калибра, газовый пистолет, неустановленной марки без серийных номеров. А также 105 патронов различного калибра. Установлено, что пистолет «Байкал» был похищен во время январских событий в 2022 году в Талдыкоргане», - сообщил начальник УБОП ДП области Жетысу Саркытбай Кусаинов.


    Теги:
    Талдыкорган КНБ Январские события Жетысуская область МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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