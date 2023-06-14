ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Очередной схрон с оружием и боеприпасами найден в области Жетысу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

13 июня усилиями оперативников УБОП и сотрудников ДКНБ близ города Саркана выявлен ружейный схрон. Огнестрельное оружие и боеприпасы были уложены в полиэтиленовый мешок, обнаруженный у поливного арыка на 5 км автодороги Саркан-Екиаша.

«Изъяты пистолет «Байкал» с 7 патронами, одноствольное охотничье ружье, обрез 12-го калибра, газовый пистолет, неустановленной марки без серийных номеров. А также 105 патронов различного калибра. Установлено, что пистолет «Байкал» был похищен во время январских событий в 2022 году в Талдыкоргане», - сообщил начальник УБОП ДП области Жетысу Саркытбай Кусаинов.