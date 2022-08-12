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Очередной схрон оружия обнаружили в Жетысуской области
12 Августа 2022 20:41

Очередной схрон оружия обнаружили в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские обнаружили очередной схрон оружия в Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Факт зарегистрирован в Алакольском районе, где 11 августа на 552 км автодороги «Алматы-Оскемен» местные жители обнаружили подозрительный холщовый мешок. В мешке, припрятанном на пустыре под деревом, оказались боеприпасы и оружием.

«Вызванные на место полицейские изъяли охотничье гладкоствольное двуствольное ружье 12 калибра со сбитыми номерами, травматический пистолет «Стражник» МР-461, калибра 18х45 мм, а также бронежилет и 20 патронов, калибра 5,45 мм и 9 мм», – сообщили в полиции Алакольского района. В настоящее время по факту проводится расследование, предусмотренное частью третьей статьи 287 УК РК, в рамках которого силовики пытаются установить владельца оружия.


Фото: polisia.kz

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