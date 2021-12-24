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Очередной шаг в укреплении антикоррупционного сотрудничества с Узбекистаном

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
24 Декабря 2021, 16:19
Очередной шаг в укреплении антикоррупционного сотрудничества с Узбекистаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В реализацию подписанного меморандума между антикоррупционными ведомствами двух стран 23-24 декабря состоялся визит в Казахстан делегации во главе с заместителем директора Агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан Хайдаровым Т.С., передает МИА «Казинформ».

В ходе встречи глава Антикоррупционной службы М. Ахметжанов кратко рассказал об антикоррупционной политике нашей страны. На правах председателя Межгоссовета по противодействию коррупции СНГ он пригласил коллег принять участие в следующем заседании и рассмотреть возможность присоединения.

После этого проведены сессии по обмену опытом на рабочем уровне. Особый интерес зарубежных партнеров вызвали вопросы административной ответственности за коррупцию, система государственных закупок, декларирование доходов и имущества, антикоррупционная экспертиза проектов НПА.

Также делегация посетила центры обслуживания населения, ситуационный центр акимата г. Нур-Султан, сервисный центр акимата Сарыаркинского района и Antikor ortalygy.

Это позволило членам делегации детально ознакомиться с процессами оказания и получения услуг, минимизирующими коррупционные риски.

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Кроме того, узбекские коллеги встретились с представителями Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел. На площадке Комитета по правовой статистике и специальным учетам были презентованы системы, обеспечивающие автоматизацию уголовного процесса.

Стороны намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество, в том числе посредством организации семинаров в онлайн режиме.


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