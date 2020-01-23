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вчера 21:55
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вчера 20:45
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вчера 18:20
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Очередной сезон студенческой школы госслужбы стартовал в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе в пятый раз открыла двери школа для будущих госслужащих «Мансап». В студенческую школу госслужбы записались более 20 учащихся местных вузов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по делам госслужбы.
Официальное открытие нового сезона провели руководитель областного департамента АДГС Адильбек Мукашев и проректор АРГУ имени Кудайбергена Жубанова Нуржан Бердибаев.
Школа государственной службы «Мансап», которая впервые 4 года назад была открыта в пилотном режиме в Актобе, сегодня распространена по всем регионам страны.
«С момента открытия актюбинская школа госслужбы выпустила около 70 подготовленных специалистов, 80% из которых на сегодняшний день трудятся на государственной службе», - сказал пресс-секретарь департамента Анар Танирбергенова.
Ожидается, что новый сезон отличится от предыдущих новым составом лекторов, обновленной программой обучения и привлечением «мансаповцев» к волонтерству.
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