Очередной сезон студенческой школы госслужбы стартовал в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе в пятый раз открыла двери школа для будущих госслужащих «Мансап». В студенческую школу госслужбы записались более 20 учащихся местных вузов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по делам госслужбы.

Официальное открытие нового сезона провели руководитель областного департамента АДГС Адильбек Мукашев и проректор АРГУ имени Кудайбергена Жубанова Нуржан Бердибаев.

Школа государственной службы «Мансап», которая впервые 4 года назад была открыта в пилотном режиме в Актобе, сегодня распространена по всем регионам страны.

«С момента открытия актюбинская школа госслужбы выпустила около 70 подготовленных специалистов, 80% из которых на сегодняшний день трудятся на государственной службе», - сказал пресс-секретарь департамента Анар Танирбергенова.

Ожидается, что новый сезон отличится от предыдущих новым составом лекторов, обновленной программой обучения и привлечением «мансаповцев» к волонтерству.