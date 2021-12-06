Очередной сборник документов об Ашаршылық презентовали в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С участием спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялась презентация IV-V томов сборника «Ашаршылық. Голод. 1928-1934. Документальная хроника». Первые три тома издания были презентованы также в стенах Сената в мае этого года в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий и голода. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Открывая мероприятие, Маулен Ашимбаев отметил значимость проводимой презентации в преддверии 30-летнего юбилея Независимости Казахстана и остановился на достижениях страны за эти годы, в том числе в вопросах сохранения и популяризации истории, культурных и нравственных ценностей.

«30-летний исторический рубеж нашей Независимости мы встречаем большими достижениями. За эти годы проделана серьёзная работа по изучению объективной истории нашего народа», - сказал спикер Сената.

Большую роль в процессе изучения прошлого нашей страны играют отечественные ученые и историки, отметил Маулен Ашимбаев. Он подчеркнул, что изучению нашей истории, особенно систематическому исследованию важных исторических событий пристальное внимание уделяет Президент.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость всестороннего исследования «белых пятен» истории, уточнения количества жертв голода, сбора исторических документов и их тщательного изучения. В связи с этим Сенат совместно с учеными проделал заметную работу в этом направлении. В мае этого года были изданы три тома материалов «Ашаршылық. Голод. 1928-1934. Документальная хроника», в которых собраны уникальные архивные документы и данные по причинам и последствиям той трагедии», - сказал Маулен Ашимбаев.

А презентованные сегодня ещё два тома этого издания стали логическим продолжением работы по сбору исторических документов о голоде. В одном из них собраны важные материалы, в которых выражается недовольство населения политикой коллективизации и конфискации, проводимой в казахских аулах. А в другом - размещены воспоминания очевидцев. В его основу легли события, пережитые поэтами, писателями, учеными, общественными деятелями, пострадавшими от голода.

В ходе презентации председатель Сената выразил благодарность членам редакционной коллегии и составителям сборника во главе с историком, депутатом Парламента Бериком Абдыгалиулы, а также руководству Министерства культуры и спорта за работу, которая была проведена ими по выпуску уникального сборника исторических документов.

«Изучение темы Ашаршылық необходимо для формирования независимого исторического взгляда на прошлое и единого национального сознания. Несомненно, это является важным фактором, укрепляющим нашу независимость. Поэтому мы надеемся, что этот пятитомник внесёт свой вклад в дальнейшее укрепление ценностей независимости, а также придаст новый импульс работе ученых-историков, изучающих эту важную тему», - подытожил своё выступление Маулен Ашимбаев.

В презентации также приняли участие представители интеллигенции, видные ученые-историки, в том числе составители сборника. Выступая они также отмечали важность создания таких фундаментальных научных трудов, основанных на конкретных документах для полноценного понимания масштабов этой трагедии и выразили надежду на продолжение всесторонних исследовании в этом направлении.