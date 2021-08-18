Очередной розыгрыш iPhone 12 и других ценных призов среди вакцинированных пройдёт в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Седьмой розыгрыш ещё двух iPhone12 и других ценных призов пройдёт в прямом эфире 21 августа (суббота) в 17:00ч на страницах акимата г. Нур-Султан в соцсетях (Facebook, YouTube), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Участие в 7-ом розыгрыше примут вакцинированные в период с 14 августа по 20 августа (включительно).

Розыгрыши ценных призов акиматом города за счёт спонсоров проводятся еженедельно. Участие в розыгрыше автоматическое, гражданам заполнять документы и проходить регистрацию не нужно.

Напоминаем, что акиматом столицы розыгрыши iPhone12 и других ценных призов среди вакцинированных проводятся на еженедельной основе. К примеру, с 9 июля среди вакцинированных было разыграно 15 iPhone 12, 5 холодильников, 3 телевизора, 2 планшета, 4 микроволновки, пять принтеров, 2 видеорегистратора, стиральные машины, умная колонка Алиса и увлажнитель воздуха и др.

Помимо данного еженедельного розыгрыша, среди вакцинированных в сентябре текущего года разыграют двухкомнатную квартиру. Шанс выиграть недвижимость в столице есть у жителей города старше 18 лет, получивших 1-ый компонент вакцины с 25 июня по 31 августа этого года. В данном розыгрыше участие принимают все пункты вакцинации: как в медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД.

Также в пункте вакцинации в ТРЦ MEGA «Silk Way» объявлен розыгрыш автомобиля среди вакцинированных 1-ым компонентом.

Для определения победителей розыгрыша на платформе Birge установлен специальный сервис рандомайзер, который выбирает обладателей призов генерацией ID вакцинированных. В разработке участие также приняло IT-сообщество. Сервис по вакцинированным интегрирован с информационной системой Минздрава РК.

Проводимые в столице розыгрыши организуют для того, чтобы стимулировать горожан вакцинироваться, тем самым обезопасить как своё здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. Ведь главная цель - выработать коллективный иммунитет и вернуться к прежнему докарантинному режиму.