Очередной рекорд: в Грузии за сутки выявлено 2 775 случаев коронавируса

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ – КАЗИНФОРМ - В Грузии за сутки зафиксировано 2 775 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом на брифинге в администрации правительства заявил глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Грузия.

Сегодняшний суточный прирост на 374 больше, чем зафиксированный накануне рекордный показатель в 2 401 случай. Всего пару дней назад, 4 ноября, число заболевших, установленных за 24 часа, впервые превысило две тысячи.

За последние сутки выздоровели 3 560 пациентов, скончались 22 человека с COVID-19.

С начала эпидемии до сегодняшнего дня в Грузии всего лабораторно подтверждено 51 993 случая инфицирования. Общее число выздоровевших составляет 37 019. Скончались 423 пациента с диагнозом «коронавирус».

К настоящему времени активными остаются 14 525 случаев COVID-19.