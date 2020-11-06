+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 7 °С
Алматы: 9 °С
USD 432.15 EUR 509.72
RUB 5.56 CNY 65.21
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Очередной рекорд: в Грузии за сутки выявлено 2 775 случаев коронавируса

6 Ноября 2020 14:45
Поделиться:
Очередной рекорд: в Грузии за сутки выявлено 2 775 случаев коронавируса

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ – КАЗИНФОРМ - В Грузии за сутки зафиксировано 2 775 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом на брифинге в администрации правительства заявил глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Грузия.

Новости по теме
Новую инфекционную больницу открыли в Кокшетау
Жители Атырауской области могут найти свой избирательный участок с помощью Telegram-бота Как мотивируют медперсонал в Казахстане в борьбе с коронавирусом ВОЗ призывает мировое сообщество готовиться к новой пандемии

Сегодняшний суточный прирост на 374 больше, чем зафиксированный накануне рекордный показатель в 2 401 случай. Всего пару дней назад, 4 ноября, число заболевших, установленных за 24 часа, впервые превысило две тысячи.

За последние сутки выздоровели 3 560 пациентов, скончались 22 человека с COVID-19.

С начала эпидемии до сегодняшнего дня в Грузии всего лабораторно подтверждено 51 993 случая инфицирования. Общее число выздоровевших составляет 37 019. Скончались 423 пациента с диагнозом «коронавирус».

К настоящему времени активными остаются 14 525 случаев COVID-19.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Статистика   #Грузия   #Общество   #Коронавирус  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив