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Очередной раунд сирийских переговоров состоится в Астане в конце ноября

Автор:  
Серик Сабеков
7 Ноября 2022, 17:12
Очередной раунд сирийских переговоров состоится в Астане в конце ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Очередной раунд сирийских переговоров состоится в Астане в конце ноября. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сирийские переговоры состоятся в конце ноября», - сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее он сообщил, что Иран вводит 14-дневный безвизовый режим для казахстанцев

«Правительство Исламской Республики Иран с 11 ноября 2022 года в целях развития и укрепления отношений между двумя странами вводит безвизовый режим для граждан Казахстана. Это позволит нашим гражданам находиться на территории Ирана до 14 дней», - пояснил Айбек Смадияров на брифинге в министерстве.


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