24 Мая 2022 11:43

Очередной раунд сирийских переговоров пройдет в июне в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 14-16 июня в Нур-Султане пройдет 18 раунд сирийских переговоров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«14-16 июня в Нур-Султане пройдет 18 раунд сирийских переговоров. На сегодняшний день Министерство иностранных дел РК направило письма и приглашения странам-гарантам и всем участкам процесса. Сейчас мы ждем их согласия», - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров корреспонденту МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что стороны договорились провести 18-ю Международную встречу высокого уровня по Сирии в первой половине 2022 года в Нур-Султане с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. Стороны подтверждали намерение организовать очередную министерскую встречу в Астанинском формате.