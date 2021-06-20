Очередной притон выявили в оздоровительном комплексе в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп-Трафик» проходит в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в первый день ОПМ «Стоп-Трафик» в одном из оздоровительных комплексов города Тараза полицейские задержали администратора.

«36-летняя женщина занималась организацией и содержанием притона для занятия проституцией, - пояснил начальник криминальной полиции департамента полиции Жамбылской области Ардак Мадимаров. - По данному факту начато досудебное расследование по статье 309 части 1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (организация или содержание притона для занятия проституцией и сводничество). Задержанная дала признательные показания».

По итогам первого дня мероприятия 12 человек привлечено к административной ответственности по статье 449 части 1 КоАП РК (приставание в общественных местах), а также выявлено административные правонарушение по статье 450 части 1 КоАП РК (предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества).

На профилактический учет выставлен один человек по категории «сутенер» и одна женщина за занятие проституцией, уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.







