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    23:00, 19 Июнь 2021 | GMT +6

    Очередной притон выявили в оздоровительном комплексе в Таразе

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп-Трафик» проходит в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в первый день ОПМ «Стоп-Трафик» в одном из оздоровительных комплексов города Тараза полицейские задержали администратора.

    «36-летняя женщина занималась организацией и содержанием притона для занятия проституцией, - пояснил начальник криминальной полиции департамента полиции Жамбылской области Ардак Мадимаров. - По данному факту начато досудебное расследование по статье 309 части 1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (организация или содержание притона для занятия проституцией и сводничество). Задержанная дала признательные показания».

    По итогам первого дня мероприятия 12 человек привлечено к административной ответственности по статье 449 части 1 КоАП РК (приставание в общественных местах), а также выявлено административные правонарушение по статье 450 части 1 КоАП РК (предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества).

    На профилактический учет выставлен один человек по категории «сутенер» и одна женщина за занятие проституцией, уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.




    Теги:
    Борьба с преступностью Жамбылская область Правоохранительные органы
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