Очередной притон выявили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Частный дом служил притоном для проституции в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Еще один интим-салон выявлен в Алматы. На этот раз проверке подверглось заведение, расположенное по улице Шухова в Медеуском районе города.

«Салон был выявлен в результате проведения рейдового мероприятия. В момент проверки наших сотрудников в дом, там находись восемь женщин, оказывающих интимные услуги. Хозяин дома, сдавший свое жилище заведомо для занятия проституцией, привлечен к ответственности. А работницы салона подвергнуты административному штрафу за нарушение требований ст.492 КРКобАП. Они – приезжие, постоянной регистрации в Алматы не имеют», – проинформировал начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

Фото: polisia.kz