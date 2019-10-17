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Очередной прием граждан провел аким столицы

17 Октября 2019 07:16
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Очередной прием граждан провел аким столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов провёл личный приём граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

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Так, на приеме поднимались вопросы касательно участия в жилищных программах, получения образования и трудоустройства. Также жители обращались по вопросам подключения уличного освещения, увеличения автобусных маршрутов и получения арендного жилья.


Жительница столицы Аякоз отметила, что у нее практически подошла очередь на жильё, «видно, как продвигается очередь на жилье, все на виду и прозрачно, за что благодарна». Также женщина отметила, что ее ребенку нужна медпомощь. Вопрос взят в работу.

За 3 месяца аким столицы А. Кульгинов на личном приеме граждан принял свыше 500 человек. Работы ведутся по каждому поступившему обращению. Большая часть вопросов решена, например, жители получили медпомощь, прошли профобучение, подают документы на участие в жилищных программах, собрали весь перечень документов для постановки в очередь на жильё и т.д.

Приемы граждан также проходят в районных акиматах и в Центре поддержки института семьи «Жанұя», где по принципу «одного окна» горожанам оказывают свыше 70 госуслуг. За 7,5 недель с момента открытия Центра специалисты приняли более 4 400 человек. Обратившимся даны консультации, большая часть вопросов решена на месте, оставшиеся взяты в работу.

Фото: astana.gov.kz

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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Общество,
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