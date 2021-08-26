+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 20 °С
USD 424.72 EUR 498.92
RUB 5.76 CNY 65.59
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Очередной пьяный водитель без прав задержан в Алтае

26 Августа 2021 21:25
Поделиться:
Очередной пьяный водитель без прав задержан в Алтае

АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - Очередной пьяный водитель без прав задержан в Алтае, передает Polisia.kz.

Новости по теме
Лишенного прав пьяного водителя задержали в Шахтинске
Более трех тысяч административных правонарушений выявили в Нур-Султане ГСМ на почти 17 млн тенге похитили двое павлодарцев Лишенный прав пьяный водитель оскорбил полицейского в Жетысае

В ходе рейдовых мероприятий участковым инспектором полиции ОП города Алтая на пересечении улиц была остановлена автомашина Mazda под управлением 37-летнего местного жителя. В ходе проверки документов было установлено, что в конце июня 2020 года мужчина был лишен права управления транспортным средством сроком на семь лет. Также в ходе проверки от мужчины исходил резкий запах алкоголя, после чего сотрудником полиции водитель был доставлен в ПНД города Алтач для прохождения медицинского освидетельствования, согласно которому установлена легкая степень алкогольного опьянения.

Водитель был водворен в изолятор временного содержания. По данному факту начато досудебное расследование по статье 346 части 1 УК РК.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью  
Поделиться:
Новости по теме
Лишенного прав пьяного водителя задержали в Шахтинске
Более трех тысяч административных правонарушений выявили в Нур-Султане
ГСМ на почти 17 млн тенге похитили двое павлодарцев
Лишенный прав пьяный водитель оскорбил полицейского в Жетысае
Популярное
1 В «красной зоне» три мегаполиса и 13 областей Казахстана
2 Нейтрализующая способность антител после «Спутника V» растет со временем
3 Вакцина QazVaс эффективно предотвращает летальные случаи при заболевании КВИ - ученые
4 Изменились правила въезда казахстанцев в Россию через сухопутную границу
5 Владимир Божко: В нашей стране нет дискриминации по языковому принципу
6 Разведку подземных вод проведут в Жамбылской области
Читайте также
Костанаец взломал игровой автомат и украл из него деньги
Составленный Абаем свод законов представили в Семее
В «красной зоне» три мегаполиса и 13 областей Казахстана
Нейтрализующая способность антител после «Спутника V» растет со временем
Вакцина QazVaс эффективно предотвращает летальные случаи при заболевании КВИ - ученые
Изменились правила въезда казахстанцев в Россию через сухопутную границу
Владимир Божко: В нашей стране нет дискриминации по языковому принципу
Разведку подземных вод проведут в Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив