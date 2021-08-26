Очередной пьяный водитель без прав задержан в Алтае
АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - Очередной пьяный водитель без прав задержан в Алтае, передает Polisia.kz.
В ходе рейдовых мероприятий участковым инспектором полиции ОП города Алтая на пересечении улиц была остановлена автомашина Mazda под управлением 37-летнего местного жителя. В ходе проверки документов было установлено, что в конце июня 2020 года мужчина был лишен права управления транспортным средством сроком на семь лет. Также в ходе проверки от мужчины исходил резкий запах алкоголя, после чего сотрудником полиции водитель был доставлен в ПНД города Алтач для прохождения медицинского освидетельствования, согласно которому установлена легкая степень алкогольного опьянения.
Водитель был водворен в изолятор временного содержания. По данному факту начато досудебное расследование по статье 346 части 1 УК РК.
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