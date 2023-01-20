Очередной отбор в Президентский молодежный кадровый резерв пройдет в Казахстане

20 Января 2023, 11:08

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане в этом году пройдет очередной отбор в Президентский молодежный кадровый резерв, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году мы проведем очередной отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. Надо признать, что при трудоустройстве резервистов мы сталкиваемся с различными трудностями. В некоторых госорганах назначены 10 резервистов, в других органах – их нет. В социально значимых сферах – здравоохранении, энергетики, образовании – число резервистов незначительное», - сообщил председатель Агентства по делам государственной службы РК Дархан Жазыкбаев во время пресс-конференции.

По его словам, в этой связи будут пересмотрены отраслевые группы резерва. Вместе с тем, собеседование с кандидатами будет проходить с обязательным участием представителей отраслевых госорганов и специалистов.