Очередной Максат Усенов появился на дорогах Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 20-летний алматинец Nazar Rollan стал антигероем социальных сетей после того, как выложил на своей странице в Instagram видео, в котором он едет по встречной полосе по проспекту аль-Фараби, передает МИА «Казинформ».

На видео видно, как парень, рискуя своей и жизнями других людей, едет по «встречке» по аль-Фараби, при этом едущим навстречу автомобилям приходится объезжать и уступать дорогу горе-водителю.

Как сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек, в отношении водителя 1998 года рождения было составлено сразу 5 протоколов.

«По части 1 статьи 590 - за управление автомашиной Land Cruiser Prado 1 октября без номерных знаков по аль-Фараби, восточнее улицы Ремизовка, еще один протокол - тоже за управление без госномеров, на этот раз автомашиной Lexus 28 сентября. Третье нарушение - по части 3 статьи 596 - выезд на полосу встречного движения 28 сентября, четвертый протокол - за нарушение правил перевозки пассажиров - он катался на санях, пятый протокол - за нарушение правил маневрирования. Материалы направлены в суд, он будет лишен прав. Со всеми предъявленными нарушениями водитель согласился».

В Интернете появилось снятое полицией видео, на котором алматинец якобы искренне раскаивается за содеянное и просит прощения.

«Уважаемые сограждане, приношу свои извинения и раскаяние за нарушение ПДД по проспекту аль-Фараби и обещаю такого больше не повторять, никому не советую повторять мои ошибки», - говорит он камеру.





Однако, как выяснилось позже, это было не больше чем фарсом, о чем молодой человек признался в своем следующем видео в соцсетях: «Ребята, которые говорят, что я, типа, лох, раскаялся. Вы обратите внимание на видео внимательно. Я там еле сдерживаюсь от смеха. Это видео снимали раза 4, потому что я на первых 3-х угорал по-страшному».

Вместе с тем его видео вызвали бурю негодования у пользователей соцсетей. Они уже окрестили его «будущим Максатом Усеновым».