-
05:38 22
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:38 161
-
-
-
вчера 22:42 135
-
вчера 22:26 142
-
вчера 22:11 268
-
-
-
-
-
вчера 21:10 202
-
-
вчера 21:00 238
-
-
-
-
вчера 20:33 174
-
вчера 20:20 400
-
-
вчера 20:06 205
-
вчера 19:57 263
-
-
вчера 19:41 300
-
-
-
вчера 19:05 175
-
-
вчера 18:51 173
-
-
вчера 18:13 238
-
-
-
вчера 18:01 572
-
вчера 17:45 246
-
-
-
вчера 17:33 406
-
вчера 17:30 338
-
вчера 17:21 616
-
вчера 17:10 415
-
-
-
-
Очередной Максат Усенов появился на дорогах Алматы
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 20-летний алматинец Nazar Rollan стал антигероем социальных сетей после того, как выложил на своей странице в Instagram видео, в котором он едет по встречной полосе по проспекту аль-Фараби, передает МИА «Казинформ».
На видео видно, как парень, рискуя своей и жизнями других людей, едет по «встречке» по аль-Фараби, при этом едущим навстречу автомобилям приходится объезжать и уступать дорогу горе-водителю.
Как сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек, в отношении водителя 1998 года рождения было составлено сразу 5 протоколов.
«По части 1 статьи 590 - за управление автомашиной Land Cruiser Prado 1 октября без номерных знаков по аль-Фараби, восточнее улицы Ремизовка, еще один протокол - тоже за управление без госномеров, на этот раз автомашиной Lexus 28 сентября. Третье нарушение - по части 3 статьи 596 - выезд на полосу встречного движения 28 сентября, четвертый протокол - за нарушение правил перевозки пассажиров - он катался на санях, пятый протокол - за нарушение правил маневрирования. Материалы направлены в суд, он будет лишен прав. Со всеми предъявленными нарушениями водитель согласился».
В Интернете появилось снятое полицией видео, на котором алматинец якобы искренне раскаивается за содеянное и просит прощения.
«Уважаемые сограждане, приношу свои извинения и раскаяние за нарушение ПДД по проспекту аль-Фараби и обещаю такого больше не повторять, никому не советую повторять мои ошибки», - говорит он камеру.
Однако, как выяснилось позже, это было не больше чем фарсом, о чем молодой человек признался в своем следующем видео в соцсетях: «Ребята, которые говорят, что я, типа, лох, раскаялся. Вы обратите внимание на видео внимательно. Я там еле сдерживаюсь от смеха. Это видео снимали раза 4, потому что я на первых 3-х угорал по-страшному».
Вместе с тем его видео вызвали бурю негодования у пользователей соцсетей. Они уже окрестили его «будущим Максатом Усеновым».
- Более 130 лет предстоит провести за решеткой членам ОПГ «Четыре брата»
- Врачи рассказали о состоянии двух девушек, сбитых в Алматы
- В Алматы легковушку придавило снесенным бетономешалкой столбом
- Половина из 16 тыс рекламных баннеров в Алматы не имеют разрешений
- 200 человек эвакуировали во время пожара в многоэтажке Актобе
- В Актобе горел девятиэтажный дом