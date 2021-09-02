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Очередной лжетеррорист сорвал занятия в школах Актобе

2 Сентября 2021 13:06
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Очередной лжетеррорист сорвал занятия в школах Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Лжетеррорист «заминировал» пять школ в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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2 сентября около 07:20 часов на электронные адреса СШ №1, 2, 21, 22 и 56 города Актобе поступили сообщения о том, что в их зданиях заложены бомбы. На место незамедлительно выехали все экстренные службы и группа саперов, организована проверка зданий на наличие взрывных устройств. В учебных заведениях учащихся не было. Взрывных устройств не обнаружено.

Департаментом полиции проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание автора анонимных сообщений.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, что днем ранее 1 сентября подобные сообщения поступили на электронные адреса шести учебных заведений города Актобе, где взрывных устройств не обнаружено.


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#Актюбинская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #МВД РК  
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