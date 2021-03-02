Очередной кадиллак изъят у должника по алиментам в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очередной кадиллак изъят у должника по алиментам. Должник злостно не исполнял решение суда, на контакт с судебным исполнителем не выходил, игнорировал решение суда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Региональной палаты частных судебных исполнителей (ЧСИ) города Нур-Султан.

«В производстве ЧСИ города Нур-Султан имеется судебный приказ о взыскании с гражданина Н. в пользу гражданки М. алиментов и задолженности в размере 3 361 869 (три миллиона триста шестьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят девять) тенге. Было установлено месторасположение, задержано и передано на принудительную реализацию движимое имущество должника в виде автомашины марки «CADILLAC ESCALADE» 2006 года выпуска», - рассказывает заместитель региональной палаты ЧСИ города Нур-Султан Мадина Жанасаева.

Торги уже состоялись, машина реализована за сумму 5 135 000 тенге.

«Задолженность по алиментам в размере 3 361 869 (три миллиона триста шестьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят девять) тенге, в полном объёме погашена перед взыскателем, путем банковского перевода на счет гражданки М., что подтверждается платежным поручением от банка.

После выплаты задолженности по алиментам остаток суммы распределен по другим пяти исполнительным производствам находящиеся на исполнении должника Н», - продолжила Мадина Жанасаева.

Это взыскание налога на транспортные средства в доход государства в размере 847 160 тенге, а также три административных штрафа на общую сумму 29 040 тенге, а также суммы задолженности в размере 20 677 тенге, оставшаяся сумма возвращена на счет должника.

«Ежедневно, частные судебные исполнители стараются восстановить справедливость, и исполнить судебные акты, по социально значимым делам – взысканию алиментов и задолженности по ним. Самое важное здесь то, чтобы должники по алиментам сами поняли, что рано или поздно долг нужно возвращать своим детям», - добавила Жанасаева.



