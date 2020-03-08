Очередной фурор: Димаш Кудайберген дал концерт в Риге

РИГА. КАЗИНФОРМ - Очередной фурор произвел всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген в столице Латвии – Риге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Thank you Latvia. Liels paldies. Рахмет, Латвия», - написал в своем Instagram на английском, латышском и казахском языках Димаш Кудайберген после концерта в Риге, ставшим четвертым в рамках евротура исполнителя. До этого концерты Димаша с большим успехом состоялись в Краснодаре, Казани и Екатеринбурге.

За несколько часов пост артиста в Instagam прокомментировали более тысячи фанатов, благодаря его за потрясающее выступление.

«Димаш, вам еще раз удалось сделать счастливыми тысячи людей, которые были на вашем концерте. Я поздравляю вас с большим успехом. Ты был потрясающим, невероятным, возвышенным, впечатляющим... Не хватает прилагательных, чтобы описать тебя, ты настолько невероятен, что мы даже не знаем, что тебе сказать, но то, что мы всегда будем говорить и никогда не устанем, это Спасибо, спасибо за каждое мгновение, которое ты даешь нам, спасибо за все твои усилия, твою энергию, твою доброту... Спасибо, что показали миру свой великий талант, спасибо, что показали нам свою драгоценную культуру через свои песни...», - обратилась к исполнителю поклонница из Испании itziar.moreno .

Как отмечает dimashnews.com, легендарный стадион «Арена Рига» собрал поклонников артиста из более 30 стран. Многие из них вели прямой эфир в Instagam, благодаря чему зрительская аудитория возросла в разы. Кроме того, фанаты поделились видео с рижского концерта.

Завтра, 9 марта, Димаш Кудайберген выступит в Москве, 11 марта – в Киеве, 19 марта – в Гамбурге, 21 марта – в Дюссельдорфе, 25 марта – в Праге, 29 марта в Штутгарте и 4 апреля – в Минске.

Как сообщалось ранее, в рамках Arnau tour Димаш даст 11 концертов.