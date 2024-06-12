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    10:23, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Очередной документ в цифровом формате станет доступен в Еgov Mobile

    Смартфон, телефон, технологии, связь, соцсети
    Фото: freepik.com

    Аттестат о среднем образовании будет доступен в Еgov Mobile, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минпросвещения РК.

    Перечень цифровых документов пополнился аттестатом об основном среднем и общем среднем образовании. Он будет доступен в новом сервисе «Bilim» в мобильном приложении eGovMobile.

    — Начиная с этого года аттестаты выпускников школ будут доступны в цифровом формате. Для этого в мобильном приложении eGovMobile необходимо пройти на новый сервис «Bilim», где в разделе «Мои дети» будут доступны цифровые документы несовершеннолетних для родителей или законных представителей, — отметила и. о. директора департамента цифровизации Майра Маралбаева.

    Месяц назад Министерством просвещения РК был запущен новый сервис «Bilim» в мобильном приложении eGovMobile, который включает несколько разделов, содержащих информацию об образовании, цифровые документы и другое. Годом ранее в приложении стали доступны дипломы колледжей с QR-кодом.

    Теги:
    E - Правительство, E - услуги Минпросвещения РК Дети Образование Цифровизация школа
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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