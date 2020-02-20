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Очередной циклон прогнозируют до конца февраля синоптики в СКО

20 Февраля 2020 18:53
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Очередной циклон прогнозируют до конца февраля синоптики в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Синоптики Северо-Казахстанской области объяснили, почему ухудшилась погода в последние два дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам заместителя руководителя филиала РГП «Казгидромет» Наталии Левиной, виной всему большой атлантический циклон, который сместился с северо-западной части России. Он принес сильный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду, обильные осадки, ухудшение видимости.

«Сейчас циклон смещается на северо-восток. Это приведет к уменьшению осадков, ослаблению ветра до 9-14 метров в секунду. До конца февраля мы ожидаем еще один циклон. Он тоже принесет осадки и усиление ветра. Температура воздуха днем составит 0-5 градусов мороза, ночью будет холодать до минус 10 градусов», - сказала Н. Левина.

Напомним, метель и сильный ветер не утихают в области с 18 февраля. Закрытыми остаются десятки участков дорог.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Погода,
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Автор:

Олеся Жуковень

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