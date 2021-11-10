Очередной антирекорд по смертности от коронавируса зафиксирован в России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончалось 1 239 человек – очередной максимум за все время пандемии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

За минувшие сутки в России выявлено 38 058 новых случаев коронавируса во всех регионах, сообщается на сайте Оперативного штаба по борьбе с КВИ. По числу заражений лидирует Москва, где выявлено 3 927 заболевших, далее следуют Санкт-Петербург – 2 942, Московская и Самарская области - 2 649 и 1 785 случаев соответственно, по остальным регионам – не более 900 случаев на субъект. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 34 565 человек.

Всего нарастающим итогом в РФ выявлено 8 911 713 случаев КВИ, выписано по выздоровлению 7 654 161 пациентов, за все время от инфекции скончались 250 454 человек. Под медицинским наблюдением остаются 1 989 101 человек. Вакцинацию первым компонентом в России прошли 60 млн. человек, полную вакцинацию - 57,3 млн. Коллективный иммунитет по стране составляет 48%.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности обсудил динамику заболеваемости коронавирусной инфекцией и меры по её снижению. В том числе были рассмотрены итоги введенного по всей стране режима нерабочих дней, а также вопросы дальнейшей работы в ближайшее время.

По данным Роспотребнадзора, режим нерабочих дней позволил сократить рост заболеваемости, который за последнюю неделю составил 191 на 100 тысяч населения.

«Если четыре недели назад недельный темп прироста составлял почти 18, то на прошедшей неделе 2,1%. Это говорит о замедлении эпидпроцесса. Это, конечно, результат прерывания эпидпроцесса по итогам нерабочих дней», - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с Covid-19.





Фото: tass.ru