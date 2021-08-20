Очередной антирекорд по числу заболевших КВИ за сутки зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Очередной антирекорд по числу инфицированных коронавирусом за сутки зарегистрировали в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель руководителя санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов сообщил, что за минувшие сутки в области выявили 171 инфицированного. В том числе 145 - с симптомами заболевания и 26 - бессимптомных носителей. Наибольшее число новых случаев коронавируса в Петропавловске – 60, в Кызылжарском, Айыртауском и Мамлютском районах – 27, 18 и 10, соответственно.

«За последние две недели в области зарегистрировано 2 267 случаев коронавируса. В сравнении с аналогичным периодом, отмечается рост заболеваемости на 12%. Мы уже больше месяца, согласно матрице оценки ситуации, находимся в «красной» зоне. При этом недельный показатель заболеваемости соответствует «темно-красной» зоне. Если показатель занятости коечного фонда превысит 70%, мы будем вынуждены ввести полный локдаун всех сфер деятельности», - сказал А.Кушбасов.

Он отметил снижение темпов вакцинации против коронавируса. Сейчас в среднем в сутки прививаются 800-900 человек, хотя месяц назад это число достигало 3-4 тысяч. На 20 августа, первый компонент вакцины получили 217 332 человек, или 69,9% от плана. Полный курс вакцинации прошли 182 591 человек, или 58,7%.

«Продолжается работа по выявлению нарушений ограничительных мер. С начала августа мониторинговые группы провели 185 рейдов. К ответственности привлечены 43 лица на общую сумма в 2,5 млн тенге. За этот же период к ответственности привлекли 14 человек, имеющих «красный» и «желтый» статусы. Они пытались пройти на объекты, внедрившие «Ashyq», - сообщил А. Кушбасов.