Очередность зачисления в детсады детей с инвалидностью разъяснили в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов разъяснил порядок зачисления детей с инвалидностью в детские сады, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с Законом РК «О статусе педагога» первоочередными претендентами на место в дошкольных организациях являются дети с особыми образовательными потребностями, дети из семей с детьми-инвалидами», - написал Алтай Кульгинов в своем ответе на депутатский запрос.

Он также отметил, что в соответствии с типовыми правилами дошкольных организаций в государственных и частных дошкольных организациях, где размещен государственный образовательный заказ, родители оплачивают 100% затрат на питание ребенка.