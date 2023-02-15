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Очередность зачисления в детсады детей с инвалидностью разъяснили в Правительстве

15 Февраля 2023, 13:02
Очередность зачисления в детсады детей с инвалидностью разъяснили в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов разъяснил порядок зачисления детей с инвалидностью в детские сады, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с Законом РК «О статусе педагога» первоочередными претендентами на место в дошкольных организациях являются дети с особыми образовательными потребностями, дети из семей с детьми-инвалидами», - написал Алтай Кульгинов в своем ответе на депутатский запрос.

Он также отметил, что в соответствии с типовыми правилами дошкольных организаций в государственных и частных дошкольных организациях, где размещен государственный образовательный заказ, родители оплачивают 100% затрат на питание ребенка.


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