Очередность в детские сады Алматы будет снижена на 70%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о мерах по обеспечению детей дошкольным образованием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на Форуме работников образования Алматы «Образовательное будущее Алматы: перспективные решения в условиях новой реальности», аким сообщил, что с целью решения проблемы дефицита дошкольных мест с начала 2020 года введено в эксплуатацию четыре государственных ясли-сада на 670 мест. До конца текущего года будет завершено строительство одного государственного детского сада и начнется строительство еще трех новых на 520 мест.

В 361 частном детском саду государственный образовательный заказ размещен на 17,5 тысячи мест. Несмотря на это, существенного снижения дефицита не наблюдается, так как родители отдают предпочтение государственным детским садам, в которых не предусмотрены дополнительные платные услуги, как в частных детских садах.

«Для того чтобы увеличить охват детей дошкольным воспитанием, мы вышли с предложением в Правительство о частичном погашении родительской оплаты за дополнительные услуги в частных детских садах. Эта инициатива была поддержана, из местного бюджета будет выделено порядка 3 млрд тенге на эти цели», — сообщил Б. Сагинтаев, отметив, что это позволит снизить расходы семейного бюджета на детей в частных садах.

Ожидается, что благодаря этой мере в частных детских садах дополнительно откроется около 5 тысяч мест.

В городе работают 893 дошкольные организации, из которых только 189 (21,2%) являются государственными, 704 (78,8%) частные. В очереди состоят более 18 тыс. детей от 3 до 6 лет.

Планируется, что к 2021 году будет введено в эксплуатацию 13 детских садов с проектной мощностью 2590 мест. Путем возврата и модернизации зданий дополнительно будет создано 2200 мест. Таким образом, в 2020-2021 годы всего будет создано дополнительно 12 790 мест, что снизит очередность в детские сады на 70%.