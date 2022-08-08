8 Августа 2022 01:24

Очередность в детсады растет в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области растет очередность в детские сады, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«Очередь дают малыши от одного года до трех лет. Их более семи тысяч, большинство из Павлодара и Экибастуза. Вопрос сейчас решается. В Экибастузе в этом году планируется открыть детский сад на 260 мест по улице Сатпаева, 59. За последние два года введены в эксплуатацию шесть детских садов на 750 мест», - сообщила газете «Звезда Прииртышья» заместитель руководителя управления образования Павлодарской области Гульмира Баширова.

По ее словам, по охвату дошкольным образованием Павлодарская область занимает лидирующие позиции в стране. В регионе действуют 157 детских садов и 224 мини-центра. Охват детей дошкольным воспитанием и обучением в возрасте от одного до шести лет – 83,5 %, от двух до шести лет – 91,1 %, от трех до шести лет – полный.

Ежемесячная родительская оплата в государственных и частных дошкольных организациях включает затраты на питание независимо от возраста воспитанника.

Гульмира Баширова проинформировала, что на основании постановления акимата Павлодарской области «Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение» средний размер родительской платы на 2022 год в месяц за питание в государственных дошкольных организациях составляет 9552 тенге, в частных дошкольных организациях – 14700 тенге.