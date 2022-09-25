Очередного организатора собачьих боев задержали в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Заявление в полицию поступило от зоозащитников. В заявлении указывалось, что мужчина якобы устраивает собачьи бои и даже выкладывает их видеозаписи в соцсетях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

«Эта информация подтвердилась. Личность правонарушителя была установлена. Им оказался 22-летний житель Талдыкоргана. Он задержан и привлечен к административной ответственности», - говорится в сообщении.