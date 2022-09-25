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    19:17, 24 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Очередного организатора собачьих боев задержали в Талдыкоргане

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Заявление в полицию поступило от зоозащитников. В заявлении указывалось, что мужчина якобы устраивает собачьи бои и даже выкладывает их видеозаписи в соцсетях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    «Эта информация подтвердилась. Личность правонарушителя была установлена. Им оказался 22-летний житель Талдыкоргана. Он задержан и привлечен к административной ответственности», - говорится в сообщении.


    Теги:
    Общество Талдыкорган Жетысуская область Борьба с преступностью Животные Правоохранительные органы
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