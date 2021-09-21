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    15:45, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Очередного наркозакладчика задержали на трассе в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Очередного наркозакладчика задержали на трассе в районе Алтай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С 1 июня по 31 октября 2021 года на территории Восточно-Казахстанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора», направленное на выявление и пресечение фактов заготовки и вывоза наркотиков.

    В ходе ОПМ сотрудниками криминальной полиции ОП района Алтай на технологической трассе был задержан 25-летний житель города, который у себя в автомобиле Nissan хранил наркотические вещества в особо крупном размере.

    Сотрудниками криминальной полиции было изъято 115 полиэтиленовых пакетиков, обернутых фольгой и покрытых изолентой, две сумки черного цвета, фольга, одна медицинская перчатка, два сотовых телефона и документы.

    Согласно заключению судебно-химической экспертизы представленные на исследование порошкообразные вещества бело-бежевого цвета являются психотропным веществом «a-пирролидиновалерофенон». Общий вес составляет 51,72 грамма. Вещества содержат в своем составе мефедрон – аналог психотропного вещества меткатинона. Общий вес мефедрона составляет 14,48 грамм.

    Установлено, что житель Алтая неоднократно оставлял закладки в районе данной технологической трассы.

    В ходе очередной доставки товара он был задержан оперативниками. По данному факту начато досудебное расследование по статье 296 части 4 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере).




    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с наркотиками для mail.ru Правоохранительные органы
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