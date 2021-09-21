Очередного наркозакладчика задержали на трассе в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Очередного наркозакладчика задержали на трассе в районе Алтай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С 1 июня по 31 октября 2021 года на территории Восточно-Казахстанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора», направленное на выявление и пресечение фактов заготовки и вывоза наркотиков.

В ходе ОПМ сотрудниками криминальной полиции ОП района Алтай на технологической трассе был задержан 25-летний житель города, который у себя в автомобиле Nissan хранил наркотические вещества в особо крупном размере.

Сотрудниками криминальной полиции было изъято 115 полиэтиленовых пакетиков, обернутых фольгой и покрытых изолентой, две сумки черного цвета, фольга, одна медицинская перчатка, два сотовых телефона и документы.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы представленные на исследование порошкообразные вещества бело-бежевого цвета являются психотропным веществом «a-пирролидиновалерофенон». Общий вес составляет 51,72 грамма. Вещества содержат в своем составе мефедрон – аналог психотропного вещества меткатинона. Общий вес мефедрона составляет 14,48 грамм.

Установлено, что житель Алтая неоднократно оставлял закладки в районе данной технологической трассы.

В ходе очередной доставки товара он был задержан оперативниками. По данному факту начато досудебное расследование по статье 296 части 4 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере).







