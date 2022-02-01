Очередного мародера задержали полицейские в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 40-летний уроженец Жамбылской области подозревается в совершении хищения оружия из охотничьего магазина в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.
В ночь с 5 на 6 января с подельниками мужчина проник в помещение охотничьего магазина, откуда они похитили имущество и оружие.
Чтобы скрыться от уголовного преследования и не быть задержанным правоохранительными органами, мужчина 20 января приехал в столицу на поезде.
За это время, подозреваемый в мародерстве успел устроиться на работу и проживал в общежитии, где снимал комнату.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции подозреваемый в совершении мародерства был задержан по месту жительства.
В настоящее время проводится досудебное расследование, задержанный передан сотрудникам полиции ДП города Алматы.
Ранее сообщалось о задержании в столице лиц, участвовавших в январских беспорядках в других регионах.
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