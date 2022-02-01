+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Очередного мародера задержали полицейские в Нур-Султане

1 Февраля 2022 20:05
Поделиться:
Очередного мародера задержали полицейские в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 40-летний уроженец Жамбылской области подозревается в совершении хищения оружия из охотничьего магазина в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

Новости по теме
В Атырау на спецстоянку припарковано 70 автомобилей с неоплаченными штрафами
Запрещённый религиозный контент выявляют с помощью аналитической интернет-карты в Карагандинской области Столичные конькобежцы вернулись с медалями с чемпионата мира Замерзающему на трассе жителю Акмолинской области помог костанайский полицейский

В ночь с 5 на 6 января с подельниками мужчина проник в помещение охотничьего магазина, откуда они похитили имущество и оружие.

Чтобы скрыться от уголовного преследования и не быть задержанным правоохранительными органами, мужчина 20 января приехал в столицу на поезде.

За это время, подозреваемый в мародерстве успел устроиться на работу и проживал в общежитии, где снимал комнату.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции подозреваемый в совершении мародерства был задержан по месту жительства.

В настоящее время проводится досудебное расследование, задержанный передан сотрудникам полиции ДП города Алматы.

Ранее сообщалось о задержании в столице лиц, участвовавших в январских беспорядках в других регионах.



Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Видео   #МВД РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
Поделиться:
Новости по теме
В Атырау на спецстоянку припарковано 70 автомобилей с неоплаченными штрафами
Запрещённый религиозный контент выявляют с помощью аналитической интернет-карты в Карагандинской области
Столичные конькобежцы вернулись с медалями с чемпионата мира
Замерзающему на трассе жителю Акмолинской области помог костанайский полицейский
Популярное
1 Внесено представление о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина
2 Интервью Касым-Жомарта Токаева носило взвешенный и прагматичный характер - Дарья Чижова
3 Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК
4 Нурлан Нигматулин о своей работе в Мажилисе: Это были 10 лет насыщенной деятельности
5 Огнестрельное оружие изъяли у жителя Алматинской области
6 Назначен новый пресс-секретарь акима Алматинской области
Читайте также
Противодействие религиозному экстремизму в местах лишения свободы обсудили в Сенате
В столице установят 7500 дворовых видеокамер «Сергек»
Внесено представление о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина
Интервью Касым-Жомарта Токаева носило взвешенный и прагматичный характер - Дарья Чижова
Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК
Нурлан Нигматулин о своей работе в Мажилисе: Это были 10 лет насыщенной деятельности
Огнестрельное оружие изъяли у жителя Алматинской области
Назначен новый пресс-секретарь акима Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив