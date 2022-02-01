Очередного мародера задержали полицейские в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 40-летний уроженец Жамбылской области подозревается в совершении хищения оружия из охотничьего магазина в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

В ночь с 5 на 6 января с подельниками мужчина проник в помещение охотничьего магазина, откуда они похитили имущество и оружие.

Чтобы скрыться от уголовного преследования и не быть задержанным правоохранительными органами, мужчина 20 января приехал в столицу на поезде.

За это время, подозреваемый в мародерстве успел устроиться на работу и проживал в общежитии, где снимал комнату.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции подозреваемый в совершении мародерства был задержан по месту жительства.

В настоящее время проводится досудебное расследование, задержанный передан сотрудникам полиции ДП города Алматы.

Ранее сообщалось о задержании в столице лиц, участвовавших в январских беспорядках в других регионах.



