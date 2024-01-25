Очередное землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК в 15 часов 29 минут зарегистрировано землетрясение, передает агентство Kazinform.

Эпицентр землетрясения расположен в 263 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.5. Магнитуда MPV 4.7. Координаты эпицентра 41.33° с.ш. 78.87° в.д. Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет.